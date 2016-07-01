Кличко: Уряд має невідкладно врегулювати проблему з блокуванням рахунків теплокомуненерго

Про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

Він наголошує, що не можна допустити, щоб через взаємовідносини НАК «Нафтогаз» та теплокомуненерго потерпали мешканці українських міст.

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За його словами, уряд України має невідкладно врегулювати це питання та забезпечити розблокування рахунків теплопостачальних компаній, передає прес-служба КМДА.

«Арешт рахунків паралізував процес підготовки міст до опалювального сезону. Накладено арешт на рахунки 104 найбільших теплопостачальних підприємств країни, зокрема, у Києві, а також у Запорізькій, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Кіровоградській, Львівській, Рівненській областях. У столиці через неможливість закупівлі матеріалів «Київенерго» припинило плановий ремонт майже на 200 об’єктах. Ще більше тисячі ремонтів на теплових мережах, зокрема аварійних, теж під загрозою зупинки. Звертаю увагу представників уряду, що вже завтра в Києві на ліквідацію аварійної ситуації можуть не виїхати аварійні бригади «Київенерго». Аналогічна ситуація сьогодні в більшості великих українських міст. І це відбувається в умовах, коли з сьогоднішнього дня, без індексацій зарплат і пенсій, знову підвищуються тарифи на послуги ЖКГ», – заявив мер столиці.

Віталій Кличко закликав прем’єр-міністра невідкладно ініціювати зустріч представників уряду України, зокрема керівництва Міністерства юстиції, НАК «Нафтогаз», столичної влади та керівників теплокомуненерго.

«Сьогодні необхідно повернути усі теплокомуненерго країни в нормальний режим роботи, щоб гарантувати людям надання необхідних послуг, підготувати міські господарства до зими та забезпечити стабільне обслуговування в аварійних ситуаціях. Питання заборгованості треба вирішувати конструктивно, а не методами, які, в першу чергу, шкодять населенню і жодним чином не сприяють розв’язанню проблеми», – наголосив Віталій Кличко.