Кличко передав 100 велосипедів патрульній поліції Києва

«Сподіваюсь, відтепер поліцейські зможуть більш оперативно і ефективно працювати, пересуваючись містом на велосипедах, слідкувати за дотриманням правопорядку в публічних місцях. Бо безпека – одне з основних питань, які сьогодні турбують людей», – зазначив Віталій Кличко.

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Він зауважив, що велосипеди, які передає місто патрульним, – виробництва німецької компанії, якісні і сучасні, з необхідними спорядженням – дзеркалами, фарами, пляшечками для води. Такі самі використовує у своїй роботі поліція Туреччини, передає прес-служба КМДА.

«Також ми придбали шоломи», – зазначив Київський міський голова.

«Велосипед у роботі патрульних – це насамперед мобільність і маневреність. Він надає низку переваг, дозволяє патрулювати в пішохідних зонах, швидко пересуватися між автівками в міських пробках», – зазначив Віталій Кличко.

Мер додав, що у понеділок виповнюється річниця створення київської поліції і підкреслив, що столична влада і поліція – це одна команда.

«Ми розраховуємо на київську поліцію. А київська поліція може розраховувати на громаду, яка допомагає у наведенні правопорядку в нашому місці. Ми запустили курси англійської для столичних правоохоронців. Ми хочемо, щоб наша поліція була професійною, сучасною і технологічною. А для цього вона повинна мати все необхідне для ефективної роботи. І ми їй у цьому допомагаємо», – наголосив Київський міський голова.

Відповідаючи на запитання журналістів про вартість проекту з придбання велосипедів для патрульної поліції Києва, Віталій Кличко зазначив, що ціна проекту – більше 40 тис євро і він профінансований за кошти спонсорів.

У свою чергу, начальник управління патрульної поліції Києва Юрій Зозуля подякував Віталію Кличку і висловив сподівання, що з новим оснащенням поліцейські патрулі стануть більш оперативними і ефективними.

«Коли ми вперше поговорили з мером про велопатруль, я не очікував, що буде настільки швидка реакція і підтримка цього проекту. Мер сказав: ми все зробимо максимально швидко. І от сьогодні ми вже маємо велосипеди. Ми надзвичайно вдячні. І розпочинаємо курси веломайстерності для патрульних. У першу чергу будемо патрулювати парки, яких у Києві дуже багато. Вже завтра перші велопатрулі виїдуть на Труханів острів. У заторах також буде простіше і легше справлятися з трафіком. Тож ефективність нашої роботи має підвищитися», – зазначив Юрій Зозуля.