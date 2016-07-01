Приймальні відділення столичних лікарень відповідатимуть європейським стандартам – КМДА

Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник під час робочого візиту до Київської міської клінічної лікарні №12, передає прес-служба КМДА.

«Згідно з Концепцією розвитку системи охорони здоров’я, це одне з чотирьох приймальних відділень, які заплановано відкрити до кінця цього року: два дитячих (Київська міська дитяча клінічна лікарня №1 та №2) та два дорослих (Київська міська клінічна лікарня №12 та Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги). Ми повинні докласти максимум зусиль, щоб і оснащення відділення, і рівень надання медичних послуг відповідали європейським стандартам. Міська влада разом з керівництвом лікарні напрацює подальший план дій щодо реалізації цього проекту і найближчим часом розпочне його втілення в життя», – розповів Микола Поворозник.

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Він зауважив, що в середньому за добу приймальне відділення Київської міської клінічної лікарні №12 надає медичну допомогу близько 120 пацієнтам, які звернулися до закладу самостійно або були доставлені каретами «швидкої».