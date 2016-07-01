У центрі Києва мотоциклісти підстрелили чоловіка в автомобілі (фото)

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації столичної поліції.

«Сьогодні о 8:15 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про вогнепальне поранення чоловіка на Печерській площі столиці. Поліцейські на місці події виявили 48-річного чоловіка з вогнепальними пораненнями тіла. Бригадою швидкої медичної допомоги потерпілого одразу госпіталізували до лікарняного закладу», - йдеться в повідомленні.

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Попередньо встановлено, що постраждалий на власному автомобілі рухався Печерською площею. У цей час двоє невідомих на мотоциклі кілька разів вистрелили в напрямку водія, завдавши чоловікові вогнепальні поранення грудної клітини, ніг та шиї, повідомили в поліції.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи міської та районної поліції, експерти-криміналісти, оперативники. Правоохоронці встановлюють свідків та очевидців події і з’ясовують усі обставини скоєного.

Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Печерському районному управлінні столичної поліції. Попередньо слідчі кваліфікують цю подію як замах на вбивство.

Як повідомляє Еспресо.TV, підстрелений чоловік працює дантистом.