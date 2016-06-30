Знесення пам'ятника Щорсу: в ОУН Коханівського розповіли про компроміс з владою Києва, його повинні демонтувати до 24 серпня

Як передає кореспондент УНІАН, про це Коханівський повідомив журналістам.

«Насправді вчора я вів перемовини, зокрема, і про те, щоб дати термін київській міській владі його перенести (пам'ятник Щорсу) до музею тоталітарного мистецтва, який десь там організовується», - сказав він.

«Нас такий варіант влаштовує. Тому вони просили місяць, але я дав навіть більше - до 24 серпня, до Дня незалежності. Якщо до Дня незалежності не перенесуть, ми лишаєм за собою право діяти, як діяли завжди", - зазначив Коханівській.

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Він пояснив, що сьогоднішній захід має попереджувальний зміст.

За словами лідера ОУН, він особисто прийшов на акцію, щоб вказати на недоліки влади, тому що закон про декомунізацію належним чином не виконується. Водночас він зауважив, що сьогоднішній захід має мирний зміст.

«Абсолютно зрозуміло, що ми не будемо штурмувати ці лави спецпризначенців, Нацгвардії, які зараз оточили пам’ятник Щорсу. Для нас прийнятно, якщо міська влада, діючи відповідно до закону про декомунізацію, сама кудись його прибере з центру міста», - додав Коханівський.