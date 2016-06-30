Правоохоронці взяли під охорону пам'ятник Щорсу на бульварі Шевченка

19:00, 30 червня 2016
Київ
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Правоохоронці вже взяли під охорону пам'ятник Щорсу на бульварі Шевченка у Києві.

патрульная полиция / УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, правоохоронці оточили по периметру монумент і перекрили для перехожих вихід з підземного переходу на бульвар в його бік.

Поруч припарковано близько 10 автобусів з правоохоронцями. Є також поліцейські машини та автомобіль швидкої допомоги.

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Правоохоронці продовжують прибувати в район пам'ятника.

Ініціаторів повалення пам'ятника Щорсу - голови Організації українських націоналістів (ОУН) Миколи Коханівського та його активістів поки що немає.

Як повідомляв УНІАН, лідер ОУН заявив, що його підопічні збираються демонтувати в Києві пам'ятник Щорсу увечері 30 червня, в день народження Романа Шухевича.

Проте офіційна влада заявила, що не допустить демонтажу, а ситуацію контролюватиме поліція.

У свою чергу в КМДА нагадали, що монумент буде демонтовано, як тільки Міністерство культури України змінить його статус. Тоді пам’ятник Щорсу планують перенести до майбутнього музею декомунізації.

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