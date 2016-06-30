Столичні депутати одноголосно підтримали звернення Кличка проти зростання тарифів ЖКГ

30 червня на засіданні Київради міські депутати одноголосно підтримали звернення, повідомляє прес-служба КМДА.

Так, Кличко вимагає встановити такі тарифи для населення, щоб люди витрачали не більше 15% від сукупного доходу середньостатистичної сім’ї. Та не підвищувати розцінки, поки не буде проведена індексацію заробітних плат та пенсій.

«Ми повинні наголошувати на нашій позиції і відстоювати її. Тому що сьогодні люди неспроможні платити за новими тарифами, люди й так ледве виживають. Що може призвести і до колапсу у сфері ЖКГ. Це питання дуже важливе. Тому ми звертаємося до Кабінету міністрів і сподіваємось, що найближчим часом це питання буде розглянуте. Без індексації зарплат і пенсій тарифи підвищувати не можна!», – підкреслив Кличко.

Нагадаємо, що раніше дві комісії Київради – з питань ЖКГ та самоврядування – підтримали звернення, яке ініціював мер Києва.