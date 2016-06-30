Кличко став першим пасажиром сервісу Uber у Києві

«Я радий, що Київ став першим містом в Україні, де починає працювати сервіс UberX. Ми прагнемо залучати у столицю інноваційні проекти, зокрема, і в автомобільних перевезеннях. Сьогодні Uber – міжнародна компанія, що швидко розвивається і надає он-лайн сервіс у більш як 450 містах світу. З приходом Uber до Києва у користувачів додатку, які звикли до його послуг в Лондоні, Парижі та інших містах, з’явиться можливість так само зручно та з комфортом пересуватися Києвом», – сказав мер під час презентації запуску сервісу у столиці, передає прес-служба КМДА.

Читайте такожСьогодні в Києві запустять онлайн-сервіс таксі Uber

Також, зазначив Віталій Кличко, для пасажирів Uber – це більше гарантій безпеки, оскільки у компанії високі вимоги до водіїв, що надають послуги. Для роботи ж бізнесу це прозорість і легальність діяльності.

Мер зазначив, що з моменту запуску і до самого вечора неділі, 3 липня, всі кияни зможуть скористатися сервісом Uber безкоштовно. «Я впевнений, що кияни оцінять якість та безпеку сервісу», – наголосив Віталій Кличко.

Uber – це онлайн-сервіс автомобільних перевезень, що дозволяє замовити приватне таксі через сайт, а також через додатки на iPhone або на пристроях Android. Цей сервіс успішно працює у Нью-Йорку, Лондоні, Пекіні, Сіднеї та ще більш ніж в 450 містах світу.

Оплата за поїздки через додаток Uber здійснюється виключно за безготівковим розрахунком через прив'язану до аккаунту банківську карту.