Напередодні анонсованого знесення біля пам'ятника Щорсу вже чергує автобус із правоохоронцями (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, біля монумента червоному командиру, на тротуарі на перехресті бульвару Шевченка та вулиці Симона Петлюри, стоїть автобус, в якому перебувають близько 2-х десятків правоохоронців у малинових беретах.

Читайте такожІнститут національної пам’яті: Пам’ятник більшовику Щорсу в столиці потрібно знести

Напередодні голова Організації українських націоналістів (ОУН) Микола Коханівський повідомив, що його підопічні збираються демонтувати в Києві пам'ятник Щорсу увечері 30 червня, в день народження Романа Шухевича.

Проте офіційна влада заявила, що не допустить демонтажу, а ситуацію контролюватиме поліція.