Напередодні анонсованого знесення біля пам'ятника Щорсу вже чергує автобус із правоохоронцями (фото)
14:21, 30 червня 2016Київ
438
Біля пам'ятника Щорсу в Києві вже з полудня чергує автобус із правоохоронцями.
Біля пам'ятника Щорсу чергують правоохоронці / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, біля монумента червоному командиру, на тротуарі на перехресті бульвару Шевченка та вулиці Симона Петлюри, стоїть автобус, в якому перебувають близько 2-х десятків правоохоронців у малинових беретах.
Читайте такожІнститут національної пам’яті: Пам’ятник більшовику Щорсу в столиці потрібно знести
Напередодні голова Організації українських націоналістів (ОУН) Микола Коханівський повідомив, що його підопічні збираються демонтувати в Києві пам'ятник Щорсу увечері 30 червня, в день народження Романа Шухевича.
Проте офіційна влада заявила, що не допустить демонтажу, а ситуацію контролюватиме поліція.
Біля пам'ятника Щорсу чергують правоохоронці / Фото УНІАН
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter