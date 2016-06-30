У Києві з'явилася друга "Родина-мать" (фото)
12:03, 30 червня 2016Київ
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У столиці України з'явився новий мурал під назвою "Родина-мать".
У столиці з'явилася нова "Родина-мать" / facebook.com/geo.ya
Картину на будинку створив австралійський художник Reka One, як повідомляється на його сторінці в Facebook.
Прикрашена будівля знаходиться за адресою проспект Бажана, 9.
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Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві з'явилася найбільша в світі візантійська фреска "Земля і небо".
Фото: facebook.com/geo.ya
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