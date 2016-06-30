У Києві з'явилася друга "Родина-мать" (фото)

Картину на будинку створив австралійський художник Reka One, як повідомляється на його сторінці в Facebook.

Прикрашена будівля знаходиться за адресою проспект Бажана, 9.

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