У Києві з'явилася друга "Родина-мать" (фото)

12:03, 30 червня 2016
Київ
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У столиці України з'явився новий мурал під назвою "Родина-мать".

мурал / facebook.com/geo.ya

Картину на будинку створив австралійський художник Reka One, як повідомляється на його сторінці в Facebook.

Прикрашена будівля знаходиться за адресою проспект Бажана, 9.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві з'явилася найбільша в світі візантійська фреска "Земля і небо".

мкрал / facebook.com/geo.ya

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