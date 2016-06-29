У Києві рух по мосту Патона обмежують на кілька днів
21:27, 29 червня 2016Київ
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У Києві з вечора 29 червня буде частково обмежено рух автомобільного транспорту по мосту Патона у зв'язку з ремонтом дорожнього покриття.
Водіїв закликали поставитися до ситуації з розумінням / Фото УНІАН
"З 21:00 29 червня до 06:00 04 липня 2016 року у зв'язку з проведенням робіт з ремонту асфальтобетонного покриття в першій смузі руху на мосту ім. Патона, у напрямку руху з проспекту Злуки на бульвар Дружби Народів, буде частково обмежено рух автотранспорту в місці виконання робіт", - йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.
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"Київавтодор" закликає водіїв поставитись до тимчасових незручностей з розумінням і по можливості обирати інші маршрути руху.
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