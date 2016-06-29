У Києві рух по мосту Патона обмежують на кілька днів

"З 21:00 29 червня до 06:00 04 липня 2016 року у зв'язку з проведенням робіт з ремонту асфальтобетонного покриття в першій смузі руху на мосту ім. Патона, у напрямку руху з проспекту Злуки на бульвар Дружби Народів, буде частково обмежено рух автотранспорту в місці виконання робіт", - йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

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