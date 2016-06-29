"Укррослізинг" пропонує столичному метрополітену мирно врегулювати питання боргу

Про це йдеться у відповідному звернені підприємства до міського голови Києва Віталія Кличка.

Представники ТОВ «Укррослізинг» також повідомили, що не хочуть вилучати 100 одиниць вагонів метрополітену, які перебувають у лізингу КП «Київський метрополітен», оскільки це може поставити під загрозу транспортне сполучення міста.

«Враховуючи насамперед інтереси киян та гостей міста, а також фінансовий стан комунального підприємства та можливості міського бюджету, лізингодавець ТОВ «Укррослізинг» готове піти на поступки, які максимально захистять інтереси усіх сторін, та укласти мирову угоду із КП «Київський метрополітен». А відтак, КП «Київський метрополітен» та міській владі Києва буде сформовано та надіслано пропозицію щодо дисконту для мирової угоди», – йдеться в заяві підприємства.

Нагадаємо, заборгованість КП «Київський метрополітен» перед ТОВ «Укррослізинг» утворилась у 2010−2013 роках і становить понад 2 млрд грн. Сьогодні вона продовжує збільшуватися, оскільки зі 100 одиниць вагонів метрополітену, які перебувають у лізингу, строк оплати лізингових платежів закінчився лише по 86 одиницях, а по 14 − закінчиться у 2017−2018 роках. Тому по 14 вагонах лізингові платежі продовжуватимуть нараховуватись, а заборгованість – зростатиме. 13 травня за вимогами ТОВ «Укррослізинг» Господарський суд м. Києва навіть наклав арешт на сотню взятих у лізинг вагонів. Втім, після того як Віталій Кличко звернувся до РНБО та особисто до президента України з проханням допомогти у вирішенні цієї ситуації, компанія ТОВ «Укррослізинг» різко змінила свою позицію.