У Дарницькому районі Києва прорвало водопровід, вулицю затопило іржавою водою (фото)

Внаслідок цього дорогу залило іржавою водою, написала на своїй сторінці у Facebook нардеп Олена Бойко.

"Це крайня вулиця від сміттєспалювального заводу "Енергія". А тепер ще й прорвало водопровідні мережі. Судячи з масштабів аварії - води не буде, дороги - теж. Вже одне авто потрапило у пастку", - йдеться у її повідомленні.

Читайте такожПотужний прорив трубопроводу на Либідській: з'явилися фото та відео наслідків Як повідомляв УНІАН, раніше аварія на трубопроводі поблизу станції метро "Либідська" неподалік ТРЦ "Ocean Plaza", спричинила провал асфальту на проїжджій частині. За інформацією очевидців, струмінь води з-під землі був дуже потужним, прилеглу територію залило водою, "як після бомбардування побило пару машин".