Київ є найбільш підготовленим містом для проведення Євробачення-2017 - Кличко

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час засідання робочої групи, де обговорювали підготовку заявки Києва на проведення Євробачення-2017.

"Всі ми розуміємо, що провести на гідному рівні пісенний конкурс Євробачення – це шанс презентувати наше місто, нашу країну. І Київ сьогодні формалізує своє бажання і свою готовність стати містом-господарем для проведення Євробачення-2017", – зазначив Кличко.

Він наголосив, що столиця – найбільш підготовлене і пристосоване для проведення такого рівня заходів місто. І зазначив, що у Києва вже є досвід проведення конкурсу Євробачення у 2005 році і фіналу чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

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"Організаційний комітет з підготовки та проведення в Україні у 2017 році Пісенного конкурсу "Євробачення-2017" поставив низку вимог для визначення міста-господаря Євробачення-2017. Наприклад, арена має бути критим майданчиком та вміщувати 7 тис глядачів. У нас є "Палац спорту", розрахований на 10 тисяч осіб, є НСК "Олімпійський" на 70 тисяч осіб, Міжнародний виставковий центр на 50 тисяч осіб", – зауважив Київський міський голова.

Щодо інфраструктури, зазначив Кличко, то Київ тут також випереджає решту українських міст.

"У нас, як того вимагають організатори, наявні готелі європейського рівня з різною ціновою політикою, багато з яких мають зручне розташування в центральній частині міста. Ми маємо сучасну і розвинуту транспортну інфраструктуру, 2 міжнародних аеропорти, зручне сполучення", – сказав мер Києва.

Що стосується заходів безпеки, то, зауважив Київський міський голова, столична влада вже розробила концепцію "Safe and nice" і зараз впроваджує в рамках програми "Безпечна столиця" систему відеоспостереження, завдяки якій поліцейські зможуть працювати ефективніше. Раніше міська влада запустила курси англійської для столичних правоохоронців.

Крім того, українська столиця готова запропонувати туристам багату культурну програму.

"Я сподіваюсь, що Київ у наступному році вдруге прийматиме "Євробачення" і ми зробимо все, щоб здійснити необхідну підготовку і провести конкурс на найвищому рівні. Тим більше, що готуватися ми вже почали", – зазначив Кличко.

Столична влада вже створила робочу групу щодо проведення Євробачення-2017 і призначила відповідальних за напрямками підготовки, такими як транспорт, медична допомога, інфраструктура та ін.

У засіданні робочої групи щодо подання Києвом заявки на проведення Євробачення-2017 взяли участь директори НСК "Олімпійський" і "Палацу спорту", очільник Патрульної поліції Києва, заступники голови КМДА, очільники райдержадміністрацій столиці і керівники профільних департаментів.