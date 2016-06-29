Щорс на черзі: "Правий сектор" анонсував знесення відомого пам'ятника у центрі Києва

Про це повідомили у прес-службі "Правого сектору".

"30 червня річниця народження Романа Шухевича. Добровольчий рух ОУН пропонує всім доєднатись до відзначення цього дня прямою націозахисною дією. Буде демонтовано пам'ятник більшовику Миколі Щорсу", - йдеться у повідомленні.

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У "Правому секторі" розповіли, що пам'ятник повинен бути знесений відповідно до закону про декомунізацію, проте влада Києва досі цього не зробила.

"ОУН запрошує всіх 30.06.2016 0 19:00, м. Київ, на перетин вулиць Симона Петлюри та Тараса Шевченка біля пам`ятника Щорсу (м "Університет") аби знести нарешті пам'ятник кату! "Правий сектор" також долучається до цієї акції", - зазначили у ПС.

Нагадаємо, 29 травня у Києві біля станції метро "Либідська" остаточно зруйнували пам'ятник чекістам.