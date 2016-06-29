У Києві з'явилася найбільша в світі візантійська фреска "Земля і небо" (фото)

Про це повідомляє Еспресо.TV.

В рамках фестивалю Mural Social Club відомий грецький вуличний художник Фікос Антоніос прикрасив 16-поверховий будинок Києва найбільшою в світі візантійською фрескою.

Робота має назву "Earth and Sky" ("Земля і небо").

"Фігури, зображені на муралі, символізують небо і землю. Створена мною фреска стала головним арт-об'єктом в історії грецького мистецтва з давніх часів. Це, безумовно, найбільший візантійський мурал у світі. Він в три рази вище статуї Зевса в Олімпії, яка є одним з семи чудес світу", - наголошує митець.

Фікос народився в 1987 році в Афінах, де досі проживає. З дитинства художник малював усе, що бачив навколо себе – комікси, пейзажі, ікони та багато іншого. У 13 років він почав вивчати візантійський живопис під керівництвом Джорджа Кордіса, з яким пізніше протягом 5-ти років створював фрески в православних храмах, розвиваючи при цьому власний стиль живопису.

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Маючи досвід графіті-художника та іконописця, Фікос працює над створенням фресок у громадських місцях. Цінність цих робіт є виключною, адже це вперше, коли візантійська монументальна техніка зустрічається з однією з форм сучасного мистецтва – стріт-артом.

Тематика розписів художника виходить з традиції православної і стародавньої грецької міфології.