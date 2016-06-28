Колишній мер Києва Омельченко потрапив у ДТП (фото)

Фура рухалася на третій смузі по Південному мосту, а авто Омельченка - на другій, передає Еспресо.TV.

Дві машини одночасно вирішили перелаштуватися і притерлися.

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В авто Омельченка розбите дзеркало і подряпані двері. Обидва учасники ДТП довго сперечалися, хто винен.

Внаслідок аварії ніхто не постраждав.

Як повідомляв УНІАН, за даними поліції, 20 грудня автомобіль «Volvo», який належить Омельченку, збив на нерегульованому пішохідному переході жінку та втік з місця події.

23 грудня у лікарні померла жінка, травмована в дорожньо-транспортній пригоді за участі автомобіля колишнього київського міського голови Олександра Омельченка.