Помер депутат Київської облради Микола Семеняка

Про це повідомляє прес-служба облради.

Це сталося сьогодні вночі. За попередньою інформацією, смерть настала від серцевого нападу.

Семеняка був членом фракції "Укроп", членом постійної комісії з питань екології, природокористування, водних ресурсів, ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших надзвичайних ситуацій.

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Микола Семеняка народився 6 грудня 1967 року в селі Кам'яне Рокитнівського району Рівненської області. У 1987 році закінчив Ялуторовський сільськогосподарський технікум Тюменської області, за фахом агроном. Працював за фахом. З березня по травень 2014 року – голова Баришівської районної ради Київської області. У 2013 – 2014 роках був учасником Революції Гідності у складі 8-ї Афганської сотні. У 2014-2015 роках - учасником бойових дій в складі добровольчого батальйону "Айдар" на сході України. З листопада 2015 року – депутат Київської обласної ради VII скликання.