На День молоді рух транспорту на Хрещатику буде перекрито

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Для автомобілів головна вулиця Києва буде закрита з вечора суботи до вечора неділі.

Читайте такожКличко оглянув бульвар Шевченка після капітального ремонту дороги

«З 19:00 25 червня до 22:00 26 червня рух наземного транспорту вулицею Хрещатик буде обмежено на ділянці від вул. Богдана Хмельницького до Європейської площі. Такі обмеження пов’язані у зв`язку з проведенням заходів до Дня молоді», - йдеться у повідомленні.

Також, зазначили в КМДА, зміниться робота маршрутів наземного пасажирського транспорту, шлях слідування яких проходить вулицею Хрещатик.

Нагадаємо, у неділю, 26 червня, в Україні відзначатимуть День молоді.