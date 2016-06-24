Столичний Андріївський узвіз від суботи стане пішохідним
18:10, 24 червня 2016Київ
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Рух обмежать на території постійно діючої ярмарки.
Столичний Андріївський узвіз стане пішохідним / УНІАН
З 8 ранку 25 червня на постійній основі буде обмежено рух транспорту на території постійно діючої виставки-ярмарку на Андріївському узвозі у зв'язку з установкою механічних пристроїв для обмеження руху (болардів). Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.
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Громадяни, які живуть на Андріївському узвозі в межах пішохідної зони, підприємства, установи, організації, єдиний під'їзд до яких проходить через пішохідну зону, повинні отримати радиопультиы для управління боллардами.
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