У Києві на тролейбусній зупинці знайшли гранату

Про це йдеться у повідомленні на сайті Головного управління Національної поліції у Києві.

Зазначається, що вранці до чергової частини Подільського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на зупинці громадського транспорту на площі Тараса Шевченка лежить граната. Отримавши інформацію, за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група.

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"На місці події правоохоронці, згідно із довідкою спеціаліста-вибухотехніка, виявили та вилучили гранату Ф-1 із запалом. Звідки у громадському місці з’явився небезпечний предмет, з’ясує слідство. Вилучена граната направлена на експертне дослідження", - йдеться у повідомленні і зазначається, що граната лежала у картонній коробці біля квіткового кіоску.

У поліції повідомили, що триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів.