Нічна стрілянина у Києві: внаслідок розбірок за право власності постраждали три людини

Про це повідомила у Facebook прес-секретар поліції Києва Оксана Блищик.

За її словами, інцидент стався на вул. Пшеничного минулої ночі.

"Вчора близько опівночі поліція отримала повідомлення про те, що на вулиці Пшеничного в Святошинському районі чутні постріли. Коли на місце події виїхала слідчо-оперативна група, з'ясувалося, що за вказаною адресою зареєстровано два товариства, між якими триває конфлікт щодо права власності. Близько 23:40 на територію двома автомобілями приїхала група осіб (кількість встановлюється). Виник конфлікт, а потім - стрілянина. У результаті двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення в шию і в пах і праве плече відповідно, ще один - травми тіла. Всі вони перебувають у лікарні, їм надають необхідну медичну допомогу. На момент приїзду правоохоронців учасники інциденту втекли з місця події", - повідомила Блищик.

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За її словами, поліція почала кримінальне провадження за ч. 2 ст 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За даним фактом проводиться розслідування.

Раніше в Києві був введений план "Перехоплення".