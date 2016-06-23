У київському метрополітені озвучили графік роботи "Вокзальної" на святкові вихідні
18:29, 23 червня 2016Київ
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27 і 28 червня станція київського метро "Вокзальна" буде працювати в звичайному режимі, без обмежень на вхід.
У Києві на чотири місяці обмежується робота найбільш завантаженою станції метро - "Вокзальна" / УНІАН
Такі тимчасові зміни введені у зв'язку зі святкуванням дня Конституції України і перенесенням робочого дня на 2 липня, повідомляє прес-служба Київського метрополітену.
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1 і 2 липня станція не буде приймати пасажирів за графіком робочого дня. Зокрема, «Вокзальна» буде закрита на вхід з 7.00 до 9.30 і з 16.00 до 19.30.
Як відомо, на цій станції триває капітальний ремонт ескалатора. Роботи ведуться цілодобово. До 6 вересня планується завершити ремонт двох ескалаторів по черзі.
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