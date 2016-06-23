У Києві вночі на парковці горіли автомобілі (фото)
У Шевченківському районі Києва на вулиці Туполєва сталося загоряння декількох автомобілів, що знаходилися на стоянці.
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Інцидент стався на Туполєва, поблизу будинку за номером 16б на асфальтованому майданчику горіло чотири автомобілі. Один з них - "Фіат" згорів дотла.
Пожежники прибули оперативно, але вогонь знищив авто. Жителі і автовласники встигли відігнати свої авто.
Однак кілька машин, крім "Фіата", який згорів дотла, істотно були пошкоджені вогнем.
Одну з машин, а саме "ВАЗ" довелося штовхати, адже у неї вигорів моторний відсік. Як розповів власник машини, коли він вибіг з будинку, то побачив, що його машину вже відштовхали від палаючого "Фіата".
Також дісталося автомобілю "Опель" - у нього пошкоджений вогнем правий бік. Жителі вважають,що причина загоряння - підпал, правоохоронці та пожежники розглядають кілька версій займання.