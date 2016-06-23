У Києві вночі на парковці горіли автомобілі (фото)

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Інцидент стався на Туполєва, поблизу будинку за номером 16б на асфальтованому майданчику горіло чотири автомобілі. Один з них - "Фіат" згорів дотла.

Пожежники прибули оперативно, але вогонь знищив авто. Жителі і автовласники встигли відігнати свої авто.

Однак кілька машин, крім "Фіата", який згорів дотла, істотно були пошкоджені вогнем.

Одну з машин, а саме "ВАЗ" довелося штовхати, адже у неї вигорів моторний відсік. Як розповів власник машини, коли він вибіг з будинку, то побачив, що його машину вже відштовхали від палаючого "Фіата".

Також дісталося автомобілю "Опель" - у нього пошкоджений вогнем правий бік. Жителі вважають,що причина загоряння - підпал, правоохоронці та пожежники розглядають кілька версій займання.