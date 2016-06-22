Кличко: Великобританія підтримала проект актуалізації Стратегії розвитку Києва

Уряд Великобританії підтримав проект з актуалізації Стратегії розвитку Києва, розробки організаційно-методологічної бази Офісу стратегічних реформ та підготовки управлінської частини Річного звіту міста Києва за 2015 рік. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час установчої наради з актуалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.

Він зазначив, що КМДА має досвід успішної співпраці з проектною командою «UK-UA: Підтримка реформ в Україні».

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«Минулого року спільними зусиллями ми підготували перший Річний звіт міста Києва за 2014 рік, який був високо оцінений міжнародними кредиторами Києва та дав можливість зберегти понад 100 мільйонів доларів США для міста», – підкреслив Віталій Кличко.

Новий проект, зазначив мер Києва, покликаний підвищити ефективність, прогнозованість та прозорість діяльності КМДА. А одним із ключових напрямків проекту є актуалізація Стратегії розвитку столиці до 2025 року – головного документу, що визначає пріоритети та напрями розвитку столиці.

Віталій Кличко висловив сподівання, що стратегія міста буде розроблена у чотиримісячний термін. І зазначив, що для забезпечення успішного ухвалення Київрадою актуалізованої Стратегії необхідно залучити до процесу обговорення депутатів міської ради.

«Я переконаний, що оновлена редакція Стратегії закладе якісний фундамент для розвитку нашого міста та комфорту його мешканців», – сказав Київський міський голова.