В Києві на ринку продавець-інвалід обстріляв з травмата "підозрілу" жінку

Як повідомляє Головне управління поліції в Києві, подія трапилася на ринку сезонної торгівлі по вулиці Луначарського.

Співробітники Дніпровського управління поліції отримали повідомлення, що невідомий чоловік на вулиці з невстановленої зброї спричинив поранення жінці. За вказаною адресою одразу ж виїхав наряд патрульної поліції та слідчо-оперативна група управління у повному складі. Прибувши на місце, правоохоронці опитали свідків та очевидців даного інциденту.

Своєю чергою підозрюваний, чоловік-інвалід, розповів працівникам поліції свою версію пригоди. За його словами, він на ринку підробляє продажем різних невеличких речей.

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Коли до нього підійшла незнайомка, її поведінка викликала у нього підозри. Мовляв, замість покупки, вона нібито задумала поцупити його товар.

Спочатку він зробив їй зауваження, а потім дістав свій травматичний пістолет і здійснив кілька пострілів. Перехожі громадяни негайно зателефонували в поліцію та викликали лікарів.

Як пізніше констатували медики: 42-річна жінка отримала тілесні ушкодження черевної порожнини, травми голови та ноги. Потерпілій надали необхідну допомогу, її здоров'ю наразі нічого не загрожує.

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Слідчим відділом Дніпровського управління поліції відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Оскільки затриманий чоловік має фізичні вади, то на теперішній час стосовно нього обирається міра запобіжного заходу, не пов’язана з арештом. Досудове розслідування у справі триває.