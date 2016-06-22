Частково зруйнований будинок Сікорського у Києві повернули державі

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Раніше військовою прокуратурою Київського гарнізону було ініційовано розірвання договору оренди будинку в судовому порядку через те, що протягом 15 років орендарем не було проведено жодних будівельних робіт, орендоване майно містилося з порушенням санітарних норм і правил пожежної безпеки, що призвело до аварійного стану будівлі.

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"21.06.2016, після перегляду в апеляційному порядку, вступило в законну силу рішення господарського суду міста Києва від 11.12.2015, яким задоволені позовні вимоги військової прокуратури та розірвано договір оренди зазначеного нежитлового приміщення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в 2000 році будинок Сікорських по вулиці Ярославів Вал, 15-б в Києві передали в оренду Міжнародному благодійному фонду "Музей повітроплавання та авіації імені Сікорського" з метою розміщення в ньому музею та забезпечення його функціонування.

Знаменитий авіаконструктор Сікорський жив у цьому будинку в 1904-1912 роках.

У Міноборони заявляли, що консервація і реставрація будинку Сікорських коштуватиме, за попередніми розрахунками, 75 млн грн. Після реставрації будинок буде включено до складу Національного військово-історичного музею.