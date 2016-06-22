У Києві презентували концепцію розвитку системи охорони здоров’я столиці

Віталій Кличко наголосив, що метою столичної влади є створення принципово нової системи, де усі кошти вийдуть із тіні і будуть вкладатися у гідну зарплатню лікарів, у сучасне медичне обладнання лікарень, в препарати для київських пацієнтів.

«Ми розраховуємо, що згодом ця система стане основою для переходу на страхову медицину», – підкреслив мер.

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Мер Києва зазначив, що для створення ефективних умов для роботи медиків та лікування пацієнтів столична влада залучатиме найкращий світовий досвід, міжнародні організації, фахівців та інвесторів, які готові допомагати втілювати ноу-хау в медичній сфері столиці.

Мер подякував представникам USAID, UNICEF, UNAIDS, ЄБРР, ОБСЕ та інших організацій за ту підтримку, яку вони постійно здійснюють в медичній та інших сферах. За словами Віталія Кличка, місто чекає на іноземних партнерів та інвесторів, яким створює максимально сприятливі умови для інвестування в модернізацію охорони здоров’я столиці.

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«Ті перетворення, які ми починаємо впроваджувати – складні, можливо, болісні, але їх потрібно втілювати», – наголосив Віталій Кличко.

Метою запропонованої Концепції розвитку системи охорони здоров’я Києва є надання більш якісних та доступних медичних послуг для населення, раціональне використання коштів лікарень та створення більш сприятливих умов праці для лікарів. У рамках концепції планується створити електронну систему обслуговування пацієнтів, зокрема запровадження електронної реєстратури, медичної картки та створення єдиної системи обліку.

У міжнародній конференції «Розвиток системи охорони здоров’я міста Києва» взяли участь в.о. міністра охорони здоров’я України Віктор Шафранський, в.о. директора місії USAID Джон Пеннел, директор UNAIDS в Україні Яцек Тишко, голова представництва ЮНІСЕФ Джованна Берберіс, представники дипломатичних представництв в Україні, Світового банку, ЄБРР, Американської торгової палати та інші.

За словами Джона Пеннела, американський уряд підтримує Київ у впровадженні медичної реформи. Крім того, в рамках програми Fast Track Київ отримає технічну та фінансову допомогу. Також столиця отримає підтримку у лікуванні та профілактиці туберкульозу, зазначив представник USAID.

«Як сказав мер, Київ може стати взірцем втілення медичної реформи та прикладом для інших міст України», – наголосив Джон Пеннел.