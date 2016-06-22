Протестувальники-водії приміських маршруток у Києві висунули свої вимоги

Делегація від водіїв вже пішла до голови ОДА, передає ТСН.

Маршрутники очікують, що створене державне підприємство не буде займати їхні маршрути, які вони виграли під час конкурсів, а буде опрацьовувати нові маршрути.

"Вони не беруть село, де немає транспортного маршруту. Вони беруть чинний маршрут, який сьогодні обслуговується", - кажуть водії.

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Також до маршрутників приєдналися бійці АТО, їх тут 10-15 людей. Їм також важлива позиція перевізників, бо їхні пільги залежать від того, чи будуть їздити маршрутники.

Наразі акція проходить мирно.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Києві водії приміських маршруток погрожують страйком через нелегальних перевізників.

Очікується, що в акції візьмуть участь півтори тисячі водіїв маршруток. Вони кажуть, що на дорогах з'явилися нелегальні перевізники на Sprinter , які забирають їхніх пасажирів, залишаючи тільки пільговиків.