У Києві водії приміських маршруток погрожують страйком через нелегальних перевізників

Туди вже приїхали півсотні маршруток, повідомляє ТСН.ua.

У поліції очікують, що в акції візьмуть участь півтори тисячі водіїв маршруток. Вони кажуть, що на дорогах з'явилися нелегальні перевізники на Sprinter , які забирають їхніх пасажирів, залишаючи тільки пільговиків.

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Частина маршруток Києво-Святошинського району все ж працюватимуть сьогодні. Руху у центрі Києва нічого не загрожує, маршрутки вишикувалися на площі перед адміністрацією.

Крім того, броварський напрямок у бік столиці наразі рухається. Водії, які беруть участь у мітингу, кажуть, що жителі області сьогодні зможуть доїхати до Києва, оскільки на страйк прибули маршрутки, які сьогодні не працюють.