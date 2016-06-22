У Києві водії приміських маршруток погрожують страйком через нелегальних перевізників
Сьогодні, 22 червня, обласні перевізники обіцяють не вийти на свої маршрути. Замість роботи вони мітингують під Київською обласною державною адміністрацією.
Туди вже приїхали півсотні маршруток, повідомляє ТСН.ua.
У поліції очікують, що в акції візьмуть участь півтори тисячі водіїв маршруток. Вони кажуть, що на дорогах з'явилися нелегальні перевізники на Sprinter , які забирають їхніх пасажирів, залишаючи тільки пільговиків.
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Частина маршруток Києво-Святошинського району все ж працюватимуть сьогодні. Руху у центрі Києва нічого не загрожує, маршрутки вишикувалися на площі перед адміністрацією.
Крім того, броварський напрямок у бік столиці наразі рухається. Водії, які беруть участь у мітингу, кажуть, що жителі області сьогодні зможуть доїхати до Києва, оскільки на страйк прибули маршрутки, які сьогодні не працюють.