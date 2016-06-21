З'явилося відео моменту моторошної ДТП у Києві, в якій водій протаранив зупинку (фоторепортаж)
21:22, 21 червня 2016Київ
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З'явилося відео моменту зіткнення авто Opel Vectra із зупинкою громадського транспорту, на якій перебували люди.
Відповідний відеозапис на своєму YouTube-каналі опублікував сервіс Videoprobki.
ДТП сталася вчора ввечері в Києві на Московському проспекті.
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На відео видно, як водій на червоному Opel Vectra, рухаючись в крайній лівій смузі з боку вулиці Олени Теліги у бік Петрівки, вилетів з проїжджої частини і врізався в зупинку громадського транспорту.
Унаслідок цього загинула жінка 60 років, було травмовано ще шістьох осіб.
Нагадаємо, ДТП сталася 20 червня. У Києві на Московському проспекті автомобіль "Опель вектра", за кермом якого перебував чоловік 1988 р.н., зачепив маршрутку та влетів на зупинку громадського транспорту.
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