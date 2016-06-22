Експерт запевняє, що Київ погодився допомогти Львову з вивезенням сміття у безпечних для жителів столиці обсягах

Останній у свою чергу погодився прийняти кілька машин з твердими побутовими відходами для їхньої утилізації на сміттєспалювальному заводі "Енергія".

Так, столична влада погодилася допомогти Львову тільки тоді, коли провела оцінку можливостей заводу "Енергія" та встановила безпечне для киян обмеження за обсягами переробки сміття, заявив Євген Русін, директор комунального підприємства "Київкомунсервіс".

"На завод щодня надходить від 750 до 1100 тонн сміття. У Львові щодня утворюється близько 650 тонн. Ми погодилися прийняти частину відходів Львова тільки в безпечних для городян рамках, це до 200 тонн у день, тобто близько 10 машин. Ми маємо запас міцності і не навантажуємо завод на повну потужність", - вважає експерт.

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За його словами, у Києва є можливість, якої немає у Львова, і спалювати більше сміття столиці вигідно. Він пояснив це тим, що пара, яка утворюється під час спалювання відходів, використовується для нагрівання води, що йде трубами в житлові будинки Харківського масиву, а також економиться газ, якого раніше необхідно було набагато більше для отримання теплової енергії.

"У Львові зараз важка ситуація – у міста лише один полігон, який тимчасово закритий. Якби сусідні міста могли взяти хоча б по одній машині сміття, то не довелося б везти його 500 кілометрів до столиці. Водночас саме столиця має можливість без будь-якого збитку для своїх потужностей допомогти Львову", - вважає Русін.

Крім того, експерт навів приклад ситуації в червні 1995 року, коли в Харкові вийшли з ладу очисні споруди і все місто місяць було без води. Тоді Харкову допомагала вся країна, а НАТО надіслало унікальний насос. За словами Русіна, логічно, щоб й інші міста країни допомагали одне одному, як зараз Київ Львову.