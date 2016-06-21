За два роки війни в житті Києва не відбулося серйозних зривів у роботі - Financial Times

На думку авторів матеріалу, після Майдану Кличко поступився своїм політичним амбіціям через критичну ситуацію в країні. «...більше двох років тому під час «Революції гідності» Кличко був одним з найпомітніших політичних лідерів протесту і претендентом на президентське крісло. Однак, не бажаючи розділяти прозахідний електорат, Кличко підтримав Порошенка на президентських виборах у 2014 році та став мером Києва. Тепер, через два роки керування містом, 44-річний Кличко починає розуміти, наскільки серйозні українські проблеми на прикладі одній лише столиці. Досі незрозуміло, чи стане ця посада для Кличка трампліном, або він застягне через неї в трясовині», – говориться в статті.

Автори матеріалу зазначають, що за час своєї роботи Віталію Кличкові дійсно вдалося зробити багато, хоча цей результат і не кидається в очі. «Міські фінанси поправили облігаціями в 500 мільйонів доларів, реструктуризацією, повної розбивкою бюджетних витрат і конкурентними закупівлями. Довгий час вони були засобом незаконного збагачення, а тепер вони всі публікуються в інтернеті за ініціативою створення електронного державного управління. В той час, як ВВП України впав на 10 відсотків у минулому році, ініціативи щодо прозорості дозволили збільшити бюджет Києва на 30 відсотків. Мер також попрацював над тим, щоб поліпшити атмосферу міста, закривши неконтрольовані паркінги і прибравши кіоски, які не платили податки, продавали алкоголь під школами і в парках. Також Кличко розширив мережу велосипедних доріжок», – говориться в статті.

За словами авторів публікації Віталію Кличкові складно зберегти високий рейтинг тому, що робота, яку він робить є системною і не дає миттєвих поліпшень. «Я не побачив поки що ніяких серйозних змін на краще, але і великих скандалів теж не було», - цитує видання Андреаса Умланда, вченого, що живе в Україні. «Напевно це можна занести в успіхи, якщо за два роки війни на сході в житті столиці не відбулося серйозних зривів у роботі. Думаю, якщо поліпшення в Києві будуть мати місце, то Кличко зможе повернутися на п'єдестал загальнонаціонального політика», – додав Умланд.