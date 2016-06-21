Помер "голос" київського метро Микола Петренко (фото, відео)

Це його голос лунає у Київському метрополітені під час оголошення станцій, написала на своїй сторінці у Facebook директор Департаменту культури КМДА Діана Попова.

Читайте такожВ Києві на честь Євгена Сверстюка планують назвати вулицю

"Сьогодні не стало генерального директора Київського академічного театру ляльок Миколи Петренка. Його яскравий голос, який чути у поїздах київського метро, ще довго нагадуватиме нам про величезну втрату", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН у кінці квітня на 92-му році життя помер видатний співак, народний артист України Дмитро Гнатюк.