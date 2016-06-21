У Києві після нічної евакуації вокзалу поліція шукає "мінувальника"

Про це йдеться у повідомленні Національної поліції України.

"Сьогодні близько 3:30 до чергової частини лінійного відділу поліції на станції "Київ-Пасажирський" зателефонував чоловік та повідомив: якщо йому не передадуть гроші (суми не вказав), він усе підірве", - йдеться у повідомленні.

З небезпечної території евакуювали 350 пасажирів і 75 співробітників вокзального комплексу.

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Правоохоронці ретельно оглянули будівлю та прилеглу територію, але вибухових пристроїв чи речовин не виявили. Близько 5:00 роботу вокзалу відновили. Затримки руху поїздів не було.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України. Поліція проводить заходи, спрямовані на встановлення псевдомінера.

Вже встановлено, що виклик було здійснено з мобільного телефону у Шевченківському районі столиці. Зловмиснику загрожує до 6 років позбавлення волі.