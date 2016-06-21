Кличко: Асоціація міст України має звернутися до ВР, аби уряд скасував постанову про підвищення цін на газ

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, виступаючи на XII Українському муніципальному форумі – щорічному заході, заснованому Асоціацією міст України, який відкрився в Одесі.

«Резонансна і важлива для людей проблема, на яку жодним чином не впливає місцева влада, – тарифи. І в повній мірі ми з нею стикнемося невдовзі, коли люди отримають нові платіжки», – сказав Віталій Кличко.

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Мер підкреслив, що заявляв свою позицію неодноразово: не можна підвищувати вдвічі тарифи, коли не змінюються зарплати і пенсії, адже люди просто не зможуть платити, і це може призвести до колапсу системи ЖКГ, передає прес-служба КМДА.

«Тому, я заявив, що ініціюю звернення Київради до парламенту, який, вважаю, повинен нас підтримати і застосувати всі механізми аби уряд скасував постанову № 758 про підвищення цін на газ для населення. І, думаю, таке ж звернення до Верховної Ради може ухвалити і наша Асоціація», – наголосив Віталій Кличко.