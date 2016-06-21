Кличко: Асоціація міст України має звернутися до ВР, аби уряд скасував постанову про підвищення цін на газ
Асоціація міст України має звернутися до парламенту, який повинен застосувати всі механізми, аби уряд скасував постанову № 758 про підвищення цін на газ для населення.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, виступаючи на XII Українському муніципальному форумі – щорічному заході, заснованому Асоціацією міст України, який відкрився в Одесі.
«Резонансна і важлива для людей проблема, на яку жодним чином не впливає місцева влада, – тарифи. І в повній мірі ми з нею стикнемося невдовзі, коли люди отримають нові платіжки», – сказав Віталій Кличко.
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Мер підкреслив, що заявляв свою позицію неодноразово: не можна підвищувати вдвічі тарифи, коли не змінюються зарплати і пенсії, адже люди просто не зможуть платити, і це може призвести до колапсу системи ЖКГ, передає прес-служба КМДА.
«Тому, я заявив, що ініціюю звернення Київради до парламенту, який, вважаю, повинен нас підтримати і застосувати всі механізми аби уряд скасував постанову № 758 про підвищення цін на газ для населення. І, думаю, таке ж звернення до Верховної Ради може ухвалити і наша Асоціація», – наголосив Віталій Кличко.