Столична влада та активісти зупинили незаконну забудову біля Софії Київської

Про це 20 червня повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат Дмитро Білоцерківець.

«На Гончара незаконне будівництво у буферній зоні Софії Київської призупинено не добровільними діями. Міська влада разом з активною громадськістю діяли рішуче - забудовнику урок!», – написав він.

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За словами депутата, забудовник не бажав сприяти місту та активістам, відмовившись самостійно демонтувати незаконне будівництво, а навпаки прискоривши роботи. Однак, завдяки втручанню міської влади, вранці, 20 червня всі незаконні роботи по вулиці Гончара були зупинені, а комунальні служби почали демонтаж будівельного паркану. Дмитро Білоцерковець також нагадав, що дії забудовника прямо суперечили вимогам міської влади та ставили під загрозу цінність важливого об'єкта культурної столиці.

«Забудовник проігнорував вимоги міста виходячи з претензії ЮНЕСКО не йти за відмітку 27 метрів по висоті. Зараз відмітка близько 30-32 метрів, крім цього планувалося збільшити поверховість забудови. В останні пару тижнів забудовник активізувався, сподіваючись спробувати швидко завершити будівництво, а потім через суди ввести будинок в експлуатацію. Через такі дії Софію Київську можуть виключити зі списку культурної спадщини ЮНЕСКО. Наступного тижня там як раз буде підніматися питання цього будівництва», – додав депутат.