У Києві автомобіль влетів у зупинку громадського транспорту, загинула жінка

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила речниця столичного управління Нацполіції Оксана Блищик,

Внаслідок ДТП смертельну травму отримала жінка 1955 р.н.

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"За попередньою інформацією, у лікарняні заклади доставили шестеро осіб, у тому числі водія іномарки", - зазначила Блищик.

На місці працює слідчо-оперативна група, слідчі та експерти. Проводиться огляд місця подіі та інші першочергові слідчі діі, аби встановити причини та обставини автопригоди. Кримінальне провадження розпочате за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.