Поліція Київщини попередила водіїв про обмеження руху через ремонт на двох трасах

Про це УНІАН повідомили в Управлінні превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Київській області.

Зокрема, зважаючи на ремонт, можливі ускладнення в русі поблизу сіл: Круглик, Калинівка, Пінчуки, Вінницькі Стави, Хлепчата (автодорога "Київ – Одеса").

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Також у напрямку Києва частково перекрита автодорога "Київ - Знам’янка". Ремонтно-дорожні роботи проводяться поблизу сіл Лісники, Ходосіївка, Романьків, Нові Безрадичі та Таценки.

Поліція просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, враховувати зазначені обмеження при плануванні маршрутів, неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху та вимог дорожніх знаків, передусім тимчасово встановлених.