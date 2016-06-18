Кличко: До кінця літа на Русанівській набережній запустять ще чотири фонтани
Київський міський голова Віталій Кличко разом з дружиною Наталією відвідали Русанівську набережну, де подивилися шоу фонтанів, які мер відкривав до Дня Києва.
«Дуже добре, що на Русанівці знову відновлені фонтани. Тепер вони працюють зі світломузичним шоу. Це тільки початок, ми збираємося ще встановити нову саунд-систему, яка зробить шоу ще більш яскравим. По-друге, тут зараз працюють тільки чотири фонтани. Ми плануємо запустити ще стільки ж до кінця літа. Будуть працювати вісім фонтанів кожного дня влітку та даруватимуть киянам позитивні емоції. Ми робимо все, щоб наше місто змінювалося, ставало ще гарнішим і комфортним», — зазначив Віталій Кличко у коментарі журналістам, передає прес-служба КМДА.
Фонтан на Русанівці у висоту сягає 30 метрів, має кольорове підсвічення та музичний супровід. Щовихідні, о 21:30, тут відбувається світломузичне шоу. А сам фонтан працює у вечірні та ранкові години.
Перед Русанівською набережною міський голова відвідав парк «Оболонь» в урочищі Наталка. Міський голова прогулявся відновленою частиною парку та поспілкувався з місцевими мешканцями.
«Я хочу звернутися до всіх киян приїхати в урочище Наталка та подивитися, який гарний тут зробили парк. Такими повинні бути всі парки міста Києва, де можна із задоволенням прогулятися та відпочити», — підкреслив мер. При цьому, додав він, в рамках другої черги реконструкції парку будуть добудовані алеї, встановлене освітлення та автополив.