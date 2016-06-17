Мер Києва відвідав дитячий діагностичний центр

Про це повідомили у прес-службі КМДА.

"На жаль, минуле керівництво Київського міського дитячого діагностичного центру безвідповідально ставилося до виконання своїх обов’язків. Багато дорогих медичних приладів не працювали, не вводилися в експлуатацію, не проводилися деякі процедури і реабілітація дітей. З початку цього року у Центрі призначений новий головний лікар – Андрій Семиволос. Сподіваюсь, з новим керівником цей медичний заклад почне нове життя. А ми, як столична влада, будемо інвестувати гроші для доведення цього центру до належного сучасного рівня – обладнання, де потрібно, буде відремонтоване та введене в експлуатацію", – зазначив Кличко.

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Мер зауважив, що за 2015 рік у центрі пройшли лікування понад 60 тисяч дітей.

Крім того, Кличко розповів, що цього року у Києві продовжили соціальну програму "Стоп інфаркт", яку столична влада спільно з Інститутом серця започаткувала минулого року.

"Зранку я відвідав Інститут серця, де ми реалізовуємо програму "Стоп інфаркт". Минулого року киянам було зроблено тисячу безкоштовних операцій зі стентування. І цю програму ми будемо продовжувати", – сказав Київський міський голова.