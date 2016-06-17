У Києві пройшов випуск курсантів Національної академії внутрішніх справ (фоторепортаж)

Як зазначає прес-служба академії, на заходах були присутні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, міністр освіти і науки Лілія Гриневич, голова Національної поліції Хатія Деканоідзе, голова Консультативної Місії ЄС в Україні Кястутіс Ланчінскас, представники посольств Білорусі, Грузії, Німеччини, Польщі, США в Україні та інші.

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Голова Нацполіції побажала випускникам бути чесними і професійними поліцейськими, завжди захищати український народ.

"Кожен з вас повинен усвідомлювати – для чого він прийшов на службу. На вас чекають непрості випробування, адже саме вам необхідно довести, що ви гідні, зможете виправдати довіру населення. На вас лежить велика відповідальність, тому не підведіть", - заявив у свою чергу Аваков.

Молоді офіцери отримали дипломи про закінчення навчання та погони.

Відмінникам навчання документи про освіту вручив міністр внутрішніх справ, а ректор академії за давньою українською традицією, символічною козацькою зброєю – пірначем – долучив до славної когорти захисників правопорядку.