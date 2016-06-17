У Києві з'явився новий виконуючий обов'язки головного архітектора міста

Про це йдеться у відповідному розпорядженні ”Про виконання обов’язків директора Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)” від 15 червня, оприлюдненому на сайті КМДА.

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Згідно з документом, Свистунов заступив на нову посаду 16 червня.

Раніше в.о. головного архітектора столиці був Юрій Тацій, до нього - Анна Бондар.