Київське метро через концерт "Океану Ельзи" 18 червня продовжить роботу на 2 години

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Як наголошується в повідомленні, відповідне рішення було прийнято для того, щоб всі комфортно добралися додому після концерту гурту «Океан Ельзи», який відбудеться на НСК «Олімпійський».

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Крім того, після закінчення концерту в разі необхідності в метро будуть передбачені додаткові поїзди.

Також в залежності від пасажиропотоку після концерту можливі обмеження на вхід для пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого».