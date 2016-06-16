Кличко привітав працівників сфери охорони здоров’я з професійним святом

«Ваша щоденна робота – без перебільшення – надзвичайно важлива для кожного з нас. Адже ви допомагаєте людям зберегти найцінніше, що у них є – здоров’я, а часто і їх життя. Я щиро вітаю кожного з вас з днем медичного працівника та бажаю всього найкращого. Дякую вам за вашу працю, ваші сили і вашу енергію», – зазначив Віталій Кличко, вітаючи столичних медиків під час урочистих заходів у Національній опері.

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«Наше завдання – щоб зміни в системі охорони здоров’я відчув кожен: і медичні працівники, і пацієнти. Розуміючи складну ситуацію ми поступово, крок за кроком, робимо все, аби змінити її на краще. Щоб медична галузь у столиці розвивалася, а медики працювали у гідних умовах», – підкреслив мер Києва.

Так, Віталій Кличко зазначив, що цього року у столиці відкрилося кардіологічне відділення Олександрівської лікарні, відділення дитячої травматології в клінічній лікарні № 1, відділення догляду за новонародженими в пологовому будинку № 2.

«Ми також залучаємо інвесторів, аби придбати обладнання