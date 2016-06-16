Кличко звернувся до президента, уряду та керівництва "Нaфтогазу" через блокуванням рахунків київських енергокомпаній

Про це міський голова Києва заявив підчас брифінгу, повідомляє сайт КМДА.

За словами Віталія Кличко НАК «Нафтогаз України» наклав арешт на рахунки «Київенерго» за борги у 13 млрд грн. які з’явилися у 2008-2014 роках. З початку року київській владі вдалось зменшити борг втричі - до 504 мільйона гривень, але арешт рахунків теплопостачальних підприємств міста ставить під загрозу підготовку до нового опалювального сезону. «Сьогодні у Києві ведуться гідравлічні випробування та ремонт тепломереж. І ситуація така, що теплопідприємства можуть у будь-який момент припинити ці роботи. Більше того, «Київенерго» вже заявило, що може з 27 червня припинити гаряче водопостачання в усій столиці. Я вважаю такий крок неприпустимим! Тому, вихід із ситуації з блокуванням рахунків повинен бути знайдений», – підкреслив Віталій Кличко. Мер Києва також обґрунтував своє звернення тим, що окрім столиці дана проблема зачіпає мешканців інших міст України.

«Як мер столиці, як голова Асоціації міст України я звернувся до президента, до уряду та до керівництва «Нафтогазу» щодо врегулювання ситуації із блокуванням рахунків енергокомпаній. І прошу розглянути цю проблему на найближчому засіданні РНБО. Адже ця ситуація сьогодні стосується не тільки Києва, де арештовані рахунки «Київенерго». А й 104-х теплопідприємств, переважно у різних регіонах України (Запорізькій, Житомирській, Харківській, Львівській та Вінницькій областях)», – наголосив Віталій Кличко. Крім того столичний мер зауважив, що тримає ситуацію в Києві під повним контролем і вже звернувся до керівництва «Київенерго», з розпорядженням продовжили за графіком монтаж усіх приладів обліку і проведення планових та аварійних робіт. «Щоб ця ситуація з літнім блокуванням рахунків не залишила Київ взимку без тепла. Підготовка до опалювального сезону не повинна бути зірвана», – наголосив Київський міський голова під час брифінгу.

Нагадаємо, це вже не перше відкрите звернення Віталія Кличка до вищих керівних органів держави. До цього мер Києва ініціював звернення Київради до парламенту, щоб народні депутати застосували всі механізми, аби уряд скасував постанову № 758 про підвищення цін на газ для населення. Крім того Віталій Кличко неодноразово підкреслив, що звернувся до уряду і до НКРЕ щодо перегляду встановлених ними нових тарифів.

«Не можна їх зараз підвищувати вдвічі! Ми зіткнемося з неспроможністю людей платити за такими цінами. Повинна ж бути якась логіка і обґрунтованість. Якщо не зростають зарплати і пенсії, як можуть вдвічі злетіти платежі?» – підкреслив Віталій Кличко під час брифінгу.

«Тому я ініціюю звернення Київради до парламенту, який, вважаю, повинен нас підтримати і застосувати всі механізми, аби уряд скасував постанову № 758 про підвищення цін на газ для населення», – наголосив мер Києва. Також Віталій Кличко зазначив, що з початку року Київ втричі зменшив обсяг заборгованості за спожитий газ, який пішов на виробництво теплової енергії. На кінець 2015 року тепловики мали борг 1,6 млрд грн. Сьогодні він становить 504 млн грн.