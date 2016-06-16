У Києві маршрутка врізалася у стовп, травмовано 9 осіб (фото)

У Голосіївському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного таксі.

Аварія сталася сьогодні близько 4.30 на Голосіївському проспекті біля будинку № 128, передає Еспрессо.TV. Читайте такожУ Дніпрі дівчина зникла з місця ДТП, вбивши двох людей на своєму BMW (відео) Мікроавтобус "Мерседес Спринтер" врізався в електроопору. За словами свідків, водій маршрутки заснув за кермом. В результаті ДТП дев'ять людей з різними травмами доставлені до лікарні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter