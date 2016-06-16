У Києві маршрутка врізалася у стовп, травмовано 9 осіб (фото)

10:01, 16 червня 2016
Київ
349

У Голосіївському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного таксі.

За словами свідків, водій маршрутки заснув за кермом / Фото espreso.tv

Аварія сталася сьогодні близько 4.30 на Голосіївському проспекті біля будинку № 128, передає Еспрессо.TV.

Читайте такожУ Дніпрі дівчина зникла з місця ДТП, вбивши двох людей на своєму BMW (відео)

Мікроавтобус "Мерседес Спринтер" врізався в електроопору.

Фото espreso.tv

За словами свідків, водій маршрутки заснув за кермом.

Фото espreso.tv

В результаті ДТП дев'ять людей з різними травмами доставлені до лікарні.

Фото espreso.tv

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter