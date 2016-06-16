У Києві маршрутка врізалася у стовп, травмовано 9 осіб (фото)
10:01, 16 червня 2016Київ
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У Голосіївському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного таксі.
За словами свідків, водій маршрутки заснув за кермом / Фото espreso.tv
Аварія сталася сьогодні близько 4.30 на Голосіївському проспекті біля будинку № 128, передає Еспрессо.TV.
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Мікроавтобус "Мерседес Спринтер" врізався в електроопору.
Фото espreso.tv
За словами свідків, водій маршрутки заснув за кермом.
Фото espreso.tv
В результаті ДТП дев'ять людей з різними травмами доставлені до лікарні.
Фото espreso.tv
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