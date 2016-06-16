ЖЕКи працюватимуть, доки кияни не вирішать створити ОСББ чи змінити управителя - КМДА

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він зазначив, що прийняття 14 червня змін до закону «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» є закономірним рішенням, оскільки сьогодні відсутні підзаконні акти для зваженого та прозорого обрання управителя мешканцями багатоквартирних будинків.

Читайте такожУ КМДА пояснили, що після першого липня ЖЕКи не припинять обслуговувати будинки, де не створено ОСББ

«Ми неодноразово наголошували, що без належної інформаційної роботи та за відсутності чітких вимог до керуючих компаній механізм обрання управителя не зможе ефективно працювати. Крім того, закон не враховував, що до моменту обрання нового управителя комусь необхідно забезпечувати обслуговування будинків. З прийняттям змін до закону ЖЕКи продовжуватимуть прибирати й утримувати будинки, аж поки люди не вирішать створити ОСББ чи змінити управителя», – підкреслив він.

Він також зазначив, що з прийняттям змін до закону мешканці новоствореного ОСББ можуть достроково розірвати угоду з управителем, який їх не влаштовує. Також визначено статус житлово-будівельних кооперативів (ЖБК), які продовжують утримувати будинки до моменту створення ОСББ або прийняття рішення мешканцями про зміну управителя.

Як повідомлялося, Верховна Рада 14 червня ухвалила закон «Про внесення змін до статті 13 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (№4680). Закон дає змогу житлово-експлуатаційним організаціям не припиняти обслуговування будинків після 1 липня, а також дає можливість мешканцям ОСББ достроково розірвати договір з управителем.