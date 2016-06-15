Кличко: Підготовка до опалювального сезону не повинна бути зірвана

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції об’єкту на вул. Гетьмана, 27, де ведуться гідравлічні випробування та ремонт тепломереж.

"Водночас, сьогодні головна проблема – блокування рахунків енергокомпаній, зокрема «Київенерго». Тому я звернувся до Президента України з проханням невідкладно доручити уряду врегулювати це питання", - наголосив Кличко.

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«У нас відбувається підготовка до нового опалювального сезону, замінюємо старі труби, які були покладені ще у 60-х роках, а термін їх експлуатації – 25 років – вдвічі перевищений. На жаль, у такому стані більшість комунікацій міста. Ми вкладаємо кошти і робимо все, щоб поступово замінювати комунікації, які вичерпали свій термін експлуатації. Якщо тепловтрати при старих комунікаціях складали більше 15%, то зараз – 7%. Це гроші міста і кожного киянина. Наше завдання – щоб взимку у кожній квартирі, в кожному будинку було тепло», – зазначив Віталій Кличко.

Однак сьогодні в Україні, підкреслив мер Києва, підготовка до опалювального сезону під загрозою зриву через заблоковані рахунки енергокомпаній. Накладено арешт на рахунки 104 найбільших теплопостачальних підприємств країни, зокрема і «Київенерго».

«Наслідки цієї ситуації можуть зачепити кожного мешканця столиці. Тому сьогодні я направив листа на Президента України з проханням невідкладно доручити уряду врегулювати це питання. Наше завдання – зробити все, щоб в жодному разі не було зриву підготовки до опалювального сезону і щоб з настанням холодів у кожному столичному будинку було тепло», – наголосив Віталій Кличко.

Мер також підкреслив, що уряд і НКРЕ повинні переглянути тарифи і не підвищувати їх, «інакше ми зіткнемося з неспроможністю людей платити за новими цінами».

Разом з тим, зазначив Віталій Кличко, столична влада робить все, щоб зменшити фінансовий тиск на киян через зростання тарифів.

«Ми продовжуємо встановлювати у житлових будинках лічильники тепла, які дозволяють економити до 30-40% тепла, а отже, і плати за нього. Київ сьогодні лідер за рівнем оснащення приладами обліку. Нам вдалось обладнати такими пристроями 90% житлових будинків. Для порівняння – в середньому у країні цей показник – 55%. До початку опалювального сезону кількість лічильників повинна бути 100%», – сказав Київський міський голова.

Крім того, Віталій Кличко звернувся до керівництва «Київенерго», щоб вони продовжили за визначеним графіком монтаж усіх приладів обліку і проведення планових та аварійних робіт, а також забезпечили відновлення благоустрою після проведення аварійного розриття.