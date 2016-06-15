Столична влада планує розпочати роботи з модернізації київського зоопарку до кінця року

Про це під час зустрічі з директором берлінського зоопарку Андреасом Кнірімом та координатором акредитаційних програм Європейської асоціації зоопарків та акваріумів (EAZA) Ейпріл Адамс заявив мер Києва Віталій Кличко.

«Я запросив представників Європейської асоціації зоопарків, директора берлінського зоопарку, адже ми знаємо, що зоопарк у німецькій столиці є одним із найкращих. Впевнений, що досвід та рекомендації європейських колег допоможуть нам зробити так, аби київський зоопарк відповідав найвищим світовим стандартам», – наголосив Віталій Кличко.

Мер Києва нагадав, що у 2007-му році київський зоопарк був виключений із Європейської асоціації зоопарків, адже він не відповідав стандартам утримання тварин.

«Тому ми, за допомоги європейських фахівців та експертів, закінчуємо працювати над концепцією розвитку Київського зоопарку. Незабаром ми її презентуємо і розпочнемо реалізовувати вже цього року. Роботи розраховані на 2-3 роки, і за цей час київський зоопарк кардинально зміниться. І, сподіваюся, найближчим часом він повернемося до Європейської асоціації зоопарків», – підкреслив Віталій Кличко.

Мер додав, що концепція розвитку зоопарку Києва розроблялася із залученням європейських експертів, зокрема, голландських ландшафтних дизайнерів, які є провідними спеціалістами у своїй справі.

У свою чергу, Андреас Кнірім зазначив, що вперше був у київському зоопарку, і він справив на гостя позитивне враження.

«Звичайно, у вас ще багато роботи, але я бачу, що ви робите кроки для того, щоб змінити все на краще. Повірте, колись і зоопарк Берліна не був зразковим, і нам знадобилося більше 10 років, аби привести його до ладу. Я бачу, що у вас амбітні плани, однак, ви можете впоратися набагато швидше», – поділився враженнями директор берлінського зоопарку.

Представниця Європейської асоціації також підкреслила, що у порівнянні з тим, яким був київський зоопарк під час її останнього візиту-кілька років тому, сьогодні він виглядає набагато краще.

«Це дійсно відчутні зміни, і я сподіваюся, що наступного разу ми приїдемо вже для того, аби говорити про повернення київського зоопарку до Європейської асоціації зоопарків», – зазначила Ейпріл Адамс.